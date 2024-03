Sachsen will Cannabis-Gesetz verhindern: Kretschmers Kampfansage sorgt für Gegenwind

Dresden - Am Freitag (22. März) kommt es im Bundesrat zum Showdown um die Cannabis-Legalisierung . Die unionsgeführten Länder wollen das mit Ampel-Mehrheit im Bundestag beschlossene Gesetz in den Vermittlungsausschuss zwingen. Allen voran Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU ), der es dort gern auf Nimmerwiedersehen versenken möchte - und mit seiner Ansage auf X für ein wahres Twitter-Gewitter sorgte.

Sorgte mit diesem Tweet für reichlich Empörung bei seinen kleinen Koalitionspartner: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU) will das Gesetz zur Cannabis-Legalisierung noch verhindern.

Es ist das "Baby" von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (61, SPD): Schon am 1. April soll der Besitz von 25 Gramm Cannabis unterwegs und bis zu 50 Gramm daheim straffrei sein.

Die letzte Chance, das zu verzögern oder gar zu verhindern, ist die kommende Bundesratssitzung. "Der Freistaat Sachsen wird am Freitag im Bundesrat für die Anrufung des Vermittlungsausschusses stimmen. Mein Ziel ist es, dass dieses Gesetz niemals wieder aus dem VA herauskommt", preschte Kretschmer am Samstag via X vor.

Nicht nur die Kiffer-Gemeinde war Minuten später auf der Palme. Auch Sachsen-Koalitionäre liefen Sturm. Die grüne Justizministerin Katja Meier (44) warf Kretschmer einen "Missbrauch" des Vermittlungsausschusses für die "Blockade von Gesetzen" vor, der mit dem Grundgesetz nicht vereinbar sei.

"Wer so agiert, zeigt: Es geht nicht um die Sache, sondern um Krawall und Selbstprofilierung", feuerte SPD-Fraktionsvize Henning Homann (44) in Richtung MP.

Und schließlich stellte Vize-Ministerpräsident Wolfram Günther (50, Grüne) für sich und die Seinen klar: "Ein Vermittlungsausschuss mit dem Ziel, das Cannabis-Gesetz zu verhindern, wird es mit uns Bündnisgrünen im Bundesrat nicht geben."