Demo-Samstag in Leipzig: Polizei rüstet sich für Connewitzer Straßenkampf

Leipzig - Die Polizei rüstet sich für einen Großeinsatz im Leipziger Süden am Samstag. Gegnerische linke Gruppierungen treffen dort aufeinander, insgesamt wurden sieben Veranstaltungen in Connewitz angemeldet.

Unter dem Motto "Antifa heißt Free Palestine" soll in Connewitz demonstriert werden. © Sebastian Gollnow/dpa

Um 13 Uhr veranstalten mehrere propalästinensische Gruppierungen, darunter Handala, die Migrantifa, Students for Palestine sowie das Palästinaaktionsbündnis Leipzig, eine Demonstration unter dem Motto "Antifa heißt Free Palestine" direkt am Connewitzer Kreuz.

Insbesondere das LinXXnet-Büro der Linke-Abgeordneten Juliane Nagel (47) und das Conne Island stehen im Fokus der Teilnehmenden. "Unser Ziel ist eine störungsfreie Durchführung unserer Demonstration", heißt es dazu auf Instagram.

Die sich mit Israel solidarisch zeigende Gegenseite der Connewitzer Antifa hat ihrerseits zu einem Gegenprotest aufgerufen, der zeitgleich mit dem Slogan "Kein Platz für Antisemit*innen" stattfinden soll. Auch die Leipziger SPD und Grünen unterstützen die Solidaritätskundgebung der Deutsch-Israelischen Gesellschaft an der Connewitzer Paul-Gerhardt-Kirche.

Die Leipziger Polizeidirektion wird bei dem Großeinsatz, der am Samstag wohl von Mittag bis in die Nacht andauern wird, von der sächsischen Bereitschaftspolizei, dem LKA sowie Kräften aus anderen Bundesländern unterstützt werden. Ein Hubschrauber soll zudem über dem Stadtteil kreisen.

Laut Innenminister Armin Schuster (64, CDU) wolle die Polizei "genau hinsehen", von wem Störungen ausgehen und die "Schwelle zum Einschreiten" dementsprechend niedrig halten. Bei Ausschreitungen haben die Beteiligten demnach mit konsequenter Strafverfolgung zu rechnen.