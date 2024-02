Fridays for Future ruft zur Demo gegen Rechts auf: Rund 30.000 Menschen erwartet

Hamburg - Die Aktivistinnen und Aktivisten der Klimabewegung Fridays for Future gehen erneut gegen rechts auf die Straße. Für Hamburg wurde nun eine Demo am Dammtor angemeldet. Erwartet werden wieder Zehntausende Teilnehmende.

Bereits am 28. Januar hatte Fridays for Future zu eine Demo gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie aufgerufen. © Tag24/Madita Eggers

Die Klimabewegung Fridays for Future hat gemeinsam mit weiteren Akteuren für Sonntag in einer Woche eine Großdemonstration gegen rechts in Hamburg angemeldet.

Die Demo stehe unter dem Motto "Wir sind die Brandmauer – Zusammen gegen Rechtsextremismus", teilte Fridays for Future am Freitag in Hamburg mit.

Der Aufzug starte am 25. Februar, 13 Uhr, am Dammtor und ziehe anschließend durch die Innenstadt entlang der Binnenalster. Die Organisation erwartet rund 30.000 Menschen. Der Polizei zufolge ist die Demonstration bis 18 Uhr geplant. Auf- und Abbaumaßnahmen seien deshalb schon am Vormittag und bis spät in den Abend hinein möglich.

Zu den weiteren Akteuren der Demo gehören neben anderen der Naturschutzbund Nabu, das Hamburger Bündnis gegen Rechts und der Mieterverein.

Auch musikalische Gäste seien wieder dabei. So ist den Angaben zufolge ein Auftritt der Band Deichkind geplant.