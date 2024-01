Minister, Unternehmer, Bürger: Bautzen setzt ein Zeichen gegen rechts

Bautzen - Die Demos gegen Rechtsextremismus gehen weiter: Gerieten vergangene Woche eher die sächsischen Großstädte mit zum Teil Zehntausenden Teilnehmern in den Fokus, ging es jetzt auch in kleineren Städten auf die Straße. In Bautzen hieß das weniger Teilnehmer, dafür allerdings ein außergewöhnlich breites Spektrum.