Nakba-Demo in Berlin: Festnahmen bei Palästina-Gedenktag

Berlin - Zum palästinensischen Gedenktag Nakba haben rund 2000 Teilnehmer in Berlin-Kreuzberg demonstriert.

Rund 2000 Teilnehmer haben sich in Kreuzberg versammelt. © Fabian Sommer/dpa

Bei der Demonstration mit dem Titel "Schluss mit der Besatzung Palästinas - 78 Jahre Al Nakba" gab es laut Polizei vereinzelte Festnahmen wegen Tätlichkeiten gegen Polizeibeamte. Die Einsatzkräfte setzten nach eigenen Angaben auch Reizstoff ein.

Etwa 700 Polizeibeamte begleiteten den Zug am Nachmittag. Die Demonstranten protestierten gegen Israels Militäraktionen im Gaza-Streifen sowie im Krieg im Iran.

In den vergangenen Jahren gab es bei diesen Veranstaltungen mehrfach heftige Tumulte und Flaschenwürfe auf die Polizei. 2025 wurden bei einer Demonstration mit rund 1000 Teilnehmern mehrere Polizisten verletzt, einer von ihnen schwer. 56 Menschen wurden damals festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft ermittelte danach unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und schweren Landfriedensbruchs.

Vor der Demo am Samstag hatte die Polizei an die Demonstranten appelliert, "weder verbotene Parolen anzustimmen, zu rufen", noch andere "versammlungstypische Straftaten zu begehen".