Promis zur Europawahl: "Es ist unsere verdammte Pflicht"

Hamburg - "Wieder sagten Leute zu mir: 'Es wird niemand kommen' und wieder haben sie Unrecht gehabt", rief Moderator Michel Abdollahi (43) direkt zu Beginn der Kundgebung in die jubelnde Menge. Laut Veranstalter haben am Freitag 30.000 Menschen in der Hamburger Innenstadt gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie demonstriert. Die Polizei sprach zunächst von 10.000 Teilnehmenden.