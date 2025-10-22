Till Lindemanns Opernball-Einladung schlägt Wellen: Protest geplant

Leipzig - Rund um den Leipziger Opernball am Samstagabend muss mit zahlreichen Demonstranten gerechnet werden.

Till Lindemanns (62) Einladung zum Leipziger Opernball erhitzt aktuell die Gemüter. (Archivfoto) © Marina Lystseva/TASS/dpa

Wie das Aktionsnetzwerk "Leipzig nimmt Platz" mitteilte, soll parallel zum Opernball auf dem Augustusplatz eine Demonstrantion unter dem Motto "Opernball Leipzig – Zwischen Tätern und kultureller Imagination" stattfinden.

Federführend ist das Bündnis "Gemeinsam gegen sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch".

Anlass der Aktion sei vor allem auch die Einladung des umstrittenen Rammstein-Sängers Till Lindemann (62), dem in den vergangenen Jahren von mehreren Frauen Machtmissbrauch und angebliche sexuelle Übergriffe vorgeworfen wurden. Die strafrechtlichen Ermittlungen wurden inzwischen eingestellt.

"Doch wer die Debatte allein auf Lindemann reduziert, verkennt die strukturelle Dimension des Problems", so Irena Rudolph-Kokot (52) vom Aktionsnetzwerk am Mittwoch. "Er steht exemplarisch für ein patriarchales System, das Machtmissbrauch begünstigt. (...) Deswegen fassen wir unsere Kritik am Opernball weiter."