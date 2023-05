Soli-Aufzug für Lina E. in Leipzig gestoppt - Böllerwürfe auf Polizei, Wasserwerfer rückt an

Leipzig - Ein geplanter Demo-Aufzug der Antifa durch den Leipziger Osten lief am Mittwochabend aus dem Ruder.

Am Mittwochabend sammelten sich im Lene-Voigt-Park Hunderte Menschen. © Leipzig Livereport

Anlass für die Versammlung war die Urteilsverkündung im Antifa Ost-Prozess: Lina E. (28) war am Mittag zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Am Abend hatte das Oberlandesgericht (OLG) in Dresden dann bekannt gegeben, den Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug zu setzen. Das heißt: Lina E. ist wieder auf freiem Fuß.



Um sich mit der Linksextremistin und ihren Mit-Angeklagten zu solidarisieren, hatte die Antifa am Mittwochabend zu einer Demonstration in Leipzig aufgerufen. Startpunkt sollte der Lene-Voigt-Park um 21 Uhr sein, dann sollte bis ins Rabet gelaufen werden.

Die Polizei machte diesem Plan allerdings einen Strich durch die Rechnung: Nachdem sich die rund 500 Personen, die sich im Lene-Voigt-Park für den Aufzug versammelt hatten, kurzzeitig in Bewegung gesetzt hatten, mussten sie gleich darauf wieder stoppen. Ein Weiterlaufen wurde untersagt, aufgrund der hohen Teilnehmerzahl wurde lediglich eine stationäre Kundgebung genehmigt.

Die Teilnehmenden reagierten auf diese Einschränkung mit Pyro- und Flaschenwürfen, die Situation spannte sich zunehmend an und es kam zu Konfrontationen mit den Beamten. Kurz vor 22 Uhr löste die Polizei die Versammlung schließlich auf, woraufhin sich die Demonstration nach und nach zerstreute.