"Wir sind die Töchter": Neubauer und Co. protestieren gegen Merz

Berlin - Nach den umstrittenen "Stadtbild"-Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (69, CDU) haben Tausende Menschen in Berlin vor der Parteizentrale der CDU protestiert.

Klima-Aktivistin Luisa Neubauer (29) sprach auf der Demonstration in Berlin gegen Bundeskanzler Friedrich Merz und seine CDU. © Lilli Förter/dpa

Zu der Veranstaltung unter dem Motto "Feministische Kundgebung: Wir sind die Töchter" hatte das Bündnis "Zusammen gegen Rechts" aufgerufen.

Laut Berliner Polizei nahmen rund 2000 Menschen an der Kundgebung teil, die Veranstalter sprachen von 7500 Teilnehmern.

"Wo wir nicht bereit sind, mitzumachen, ist, als Ausrede angeführt, als Rechtfertigung missbraucht zu werden, für Aussagen, die nichts anderes sind, als inakzeptabel, diskriminierend und umfassend rassistisch", sagte Umweltaktivistin Luisa Neubauer (29) auf der Bühne mit Blick auf die Siegessäule.

Merz hatte Anfang vergangener Woche gesagt, dass die Bundesregierung frühere Versäumnisse in der Migrationspolitik korrigiere und Fortschritte mache.

"Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem, und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen."