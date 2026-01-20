Wirbel um Xavier Naidoo: Comeback-Konzert von Protesten begleitet

Berlin - Xavier Naidoo (54) tritt im Rahmen seiner großen Comeback-Tour für zwei Konzerte in Berlin auf. Allerdings wird die Rückkehr von einem Protest begleitet.

Seit Ende Dezember 2025 tourt Xavier Naidoo (54) mit "Bei meiner Seele" durch Deutschland. © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie die Pressestelle der Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, wurde die Demonstration unter dem Namen "Keine Bühne für Antisemitismus" von einer Privatperson organisiert.

Es werden circa zehn Teilnehmer erwartet. Sie wollen am Dienstag und Mittwoch vor der Uber Arena von 18 bis 0 Uhr protestieren.

Vor rund vier Jahren leugnete Naidoo die Corona-Pandemie und verbreitete antisemitische Botschaften. Aufgrund dessen wollen die Demonstrationsteilnehmer gegen den Sänger vorgehen.

Im April 2022 zeigte er schließlich Einsicht - zumindest in den sozialen Medien. Auf Instagram beteuerte der 54-Jährige, dass er sich offenbar von Verschwörungstheorien hat mitreißen lassen.