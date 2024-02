05.02.2024 19:33 Zeichen gegen Rechts: Herbert Reul geht gegen AfD auf Straße

NRW-Innenminister Herbert Reul hat sich am Montag an einer Demonstration gegen die AfD in seiner Heimatstadt Leichlingen beteiligt.

Leichlingen - NRW-Innenminister Herbert Reul (71) hat am Montagabend an einer Demonstration gegen rechts in seinem Wohnort Leichlingen im Bergischen Land teilgenommen. Der nordrhein-westfälische Innenminister hat sich am Montag den Demonstrierenden angeschlossen. © Federico Gambarini/dpa "Dass die Menschen hier sind, an diesem Montag, tut mir gut - tut der Demokratie gut", sagte Reul bei der Kundgebung mit etwa 500 Teilnehmenden. Und weiter: "Sie - die Menschen auf den Straßen - sind ein Glück für unser Land. Heute sagen wir zusammen Halt gegenüber Populisten und Menschenhassern." Erst am gestrigen Sonntag hatte es in Leichlingen einen Demonstrationszug gegen die AfD unter dem Motto "Bunt statt Braun" gegeben, bei dem nach Berichten etwa 1500 Menschen mitgelaufen waren. Gemeinsam mit rund 500 weiteren Menschen protestierte er gegen den Rechtsextremismus. © Federico Gambarini/dpa Auch in Duisburg, Dortmund und Herne wurden am Montag wieder Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und die AfD organisiert.

Titelfoto: Federico Gambarini/dpa