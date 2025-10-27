Zehntausende Pendler betroffen: Bonn Hbf wird monatelang dichtgemacht

Bonn - Für Pendler zwischen Köln und Bonn droht ein Verkehrs-Chaos: Der Bonner Hauptbahnhof soll von Februar bis Juli 2028 komplett gesperrt werden.

Zwischen Köln und Bonn pendeln täglich rund 17.000 Menschen. (Archivbild) © Sascha Thelen/dpa

Laut dem Kölner Stadt-Anzeiger, soll dort während der Sanierung der linken Rheinstrecke zwischen Köln, Koblenz und Mainz vom 4. Februar bis zum 7. Juli 2028 kein einziger Zug fahren.

Schon vorher, von Ende Juli bis Oktober 2027, sind zehn Wochenenden mit Vollsperrungen geplant. Nur für die Gamescom soll es Ausnahmen geben.

In einem internen Bahn-Papier heiße es: "Bonn Hbf. Im Gesamtzeitraum nicht anfahrbar."

Doch wer denkt, nach diesen sechs Monaten sei alles wieder normal, irrt sich leider. Ab dem 15. September 2028 soll es bis ins erste Quartal 2030 keine Direktverbindungen mehr zwischen Bonn und Köln geben.

Der Grund: Alte Brücken in Köln müssen ersetzt werden.