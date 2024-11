Crack in vielen deutschen Großstädten angekommen: Experte schlägt Alarm!

Die Droge Crack hat in vielen deutschen Großstädten Einzug gehalten und es haben sich offene Szenen gebildet. Jetzt wird nach Lösungen gesucht.

Frankfurt am Main/Deutschland - Crack gilt als besonders gefährlich. In vielen deutschen Großstädten sei die Droge angekommen, meint ein Experte. Was sind mögliche Lösungen?

So wie hier im Frankfurter Bahnhofsviertel haben sich auch in anderen deutschen Großstädten offene Szenen gebildet. © Boris Rössler/dpa Bis vor mehreren Jahren habe es eigentlich nur in Frankfurt, Hamburg und Hannover eine Szene gegeben, sagt Heino Stöver von der Frankfurt University of Applied Sciences. Das sei lokal begrenzt gewesen. "Doch seit sieben, acht Jahren merken wir in vielen anderen Städten, dass der Crack-Konsum dort Einzug gehalten hat, wenn auch mit unterschiedlicher Intensität", sagt der Professor für sozialwissenschaftliche Suchtforschung - sei es in Köln, Düsseldorf, Dortmund, Bremen, Berlin oder München. Das mache sich dann auch im Erscheinungsbild der Städte bemerkbar: "Es bilden sich wieder offene Szenen mit großen Verelendungserscheinungen. Das ist vielerorts nicht mehr zu übersehen." So gilt Crack etwa im Frankfurter Bahnhofsviertel als dominierende Droge. Drogen Mega-Fund in Helmstedt: Polizei entdeckt 140 Cannabispflanzen in Wohnhaus! Dass Crack so verbreitet ist, habe auch mit dem riesigen Angebot zu tun. "Wir erleben eine Kokainschwemme", so der Experte. Nach Angaben des Bundeskriminalamts wurden im vergangenen Jahr rund 43 Tonnen Kokain sichergestellt, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Crack ist vermischtes aufgekochtes Kokain, das man rauchen kann – und das extrem schnell aufputscht. Auch weil die Droge schnell süchtig macht, gilt sie als besonders gefährlich.

Crack hat enormes Suchtpotenzial

"Potenzierung des Kokainrauschs": Crack hat enormes Suchtpotenzial. © Boris Rössler/dpa