Hirnblutungen, Wahnvorstellungen: Warnung nach Fund von 15 Kilogramm "Blue Punisher"-Ecstasy

Wiesbaden - Keine zwei Wochen ist es her, da sorgte der Fund von mehr als 15 Kilogramm der als Killer-Droge berüchtigten Ecstasy-Variante "Blue Punisher" in Südhessen für bundesweites Aufsehen. Auch wegen dieses spektakulären Drogen-Funds wandte sich die Polizei am heutigen Mittwoch mit einer eindringlichen Warnung an die Öffentlichkeit.