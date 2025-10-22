Kiloweise Kokain in Hessen sichergestellt: So lief der Schmuggel nach Deutschland

Frankfurt am Main - Rund 51 Kilogramm Kokain stellten der Zoll in Frankfurt am Main und das Hessische Landeskriminalamt (HLKA) kürzlich in einer gemeinsamen Aktion sicher, eine Frau und ein Mann wurden als mutmaßliche Schmuggler festgenommen.

Kokain-Packungen mit einem Gesamtgewicht von rund 51 Kilogramm wurden von Polizei und Zoll in einer gemeinsamen Aktion in Hessen sichergestellt. © Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

Die Fahnder entdeckten die Drogen, als sie am 16. Oktober gezielt einen Lieferwagen an der Raststätte Medenbach bei der A3 unweit von Wiesbaden stoppten und kontrollierten, wie der Zoll, das HLKA und die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Mittwoch gemeinsam mitteilten.

Das Rauschgift war "verborgen im doppelten Boden und den doppelten Wänden eines Holzschranks", wie ein Sprecher erklärte.

Der Aktion gingen demnach umfangreiche Ermittlungen voraus. "Dabei ergaben sich Hinweise auf eine mutmaßliche Beschaffungsfahrt von Kokain aus den Niederlanden durch die 27- und 37-jährigen Tatverdächtigen", hieß es weiter.

Bei den Nachforschungen geriet zudem eine Lagerhalle im südhessischen Landkreis Offenbach in den Fokus der Drogenfahnder.

Nach der Sicherstellung der Drogen an der Raststätte Medenbach wurde daher auch die Halle durchsucht. Dabei stellten die Ermittler von Zoll und Polizei "weitere gleichartige Holzschränke mit doppelter Wandung fest, die mutmaßlich zur Verschleierung von Rauschgifttransporten genutzt wurden", wie der Sprecher hinzufügte.