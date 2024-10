Lachgas-Probleme immer schlimmer: Partydroge breitet sich rasend schnell aus!

Jonathan aus Aschaffenburg war lange von der Party-Droge Lachgas abhängig. Heute ist er clean und warnt vor den gesundheitlichen Folgen des frei erhältlichen Narkosemittels. © ZDF/Christl Pullmann

Einer von ihnen ist Jonathan Schyns aus Aschaffenburg. Der junge Mann ist mittlerweile von der Droge weggekommen, gestand aber, dass er schon als Minderjähriger gemeinsam mit Gleichaltrigen Lachgas konsumiert hat - und abhängig wurde.

"Man muss dann bei den ersten Malen heftig lachen, wirkt benommen, hat ein Flimmern auf den Augen", berichtete Jonathan von den Anfängen seines Konsums.

Doch Mediziner warnen davon, dass der regelmäßige Konsum von Lachgas zu einem gefährlichen Sauerstoffmangel im Gehirn führt und das langfristig schlimme neurologische Erkrankungen zur Folge haben kann.

Professor Dr. Volker Limmroth vom Uniklinikum Köln erzählte davon, dass zunehmend junge Patienten auch stationär wegen einer Überdosis oder dem regelmäßigen Einnehmen von Lachgas behandelt werden müssen. "Wir haben Patienten, die deswegen manchmal nicht mehr laufen können", so der Arzt.

Trotzdem ist die Party-Droge in Kartuschen weiterhin im freien Verkauf erhältlich. Es gibt in Deutschland dafür weder eine Altersbeschränkung, noch sonstige Auflagen. Teilweise wird Lachgas als Aufputschmittel an Kiosken in Party-Vierteln verkauft. So wie beispielsweise in Frankfurt am Main oder auch in Köln.