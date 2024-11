Mega-Fund in Helmstedt: Polizei entdeckt 140 Cannabispflanzen in Wohnhaus!

Danndorf - In der Nacht auf Sonntag fanden Beamte des Polizeikommissariats Helmstedt in Danndorf ( Niedersachsen ) eine Indoorplantage mit 140 Cannabispflanzen .

Nach Angaben der Polizei Wolfsburg ging zunächst ein Hinweis über eine unklare Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in der Grafhorster Straße bei der Feuerwehr ein.

Am Montagmorgen stellte die Staatsanwaltschaft Braunschweig einen Antrag auf einen U-Haftbefehl. Am Nachmittag wurde der 28-Jährige dem zuständigen Haftrichter in Helmstedt vorgeführt.