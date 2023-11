Schlangengift als Party-Droge: Skandal-Influencer in dunkle Machenschaften verwickelt?

Soll in den Handel mit Schlangengift verstrickt sein: Der bekannte indische Influencer Elvish Yadav (26) wurde von der Polizei vernommen. © Instagram/elvish_yadav

Der Influencer streitet die Vorwürfe kategorisch ab.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur ANI wurde der bekannte indische Influencer Elvish Yadav (26, 14,6 Millionen Follower auf YouTube) in der Nacht zum Mittwoch von der Polizei vernommen.

Der Verdacht: Yadav soll mit fünf Bekannten im Großraum Delhi illegale Rave-Partys für die Oberschicht organisiert haben. Bei diesen Veranstaltungen, so die Polizei, sollen die Gäste regelmäßig Kobragift konsumiert haben. Eine umstrittene Praxis, die in weiten Teilen Indiens verbreitet ist.

Aufgeflogen ist die Sache vergangene Woche. Bei einer Razzia in einem Veranstaltungsraum in der Stadt Noida (Großraum Delhi) konnte die Polizei neun Kobras sicherstellen, berichtet die Zeitung "Times of India". Zuvor traten Tierschutz-Aktivisten der Organisation PFA an den Influencer heran, bestellten zum Schein Schlangengift. Als die Tiere übergeben werden sollten, schnappte die Falle zu.

In einem Statement erklärte der Influencer: "Wenn ich auch nur zu einem Prozent in diesen Fall verwickelt bin, werde ich mich stellen, egal ob die Strafe 10 oder 100 Jahre beträgt. Jeder weiß, dass mein Niveau nicht so tief gesunken ist, dass ich diese Art von Arbeit machen würde." Die Vorwürfe seien "unbegründet und falsch", ließ der 26-Jährige verlautbaren. Er will juristisch gegen die Tierschützer vorgehen.

Seine Spießgesellen sollen die Vorwürfe indes eingeräumt haben.