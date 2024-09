Abriss von Carolabrücke: Gruppe postiert sich an Elbufer und zeigt Banner

Dresden - Während Teile der Carolabrücke nach ihrem Einsturz abgerissen werden, postierte sich am Sonnabendmittag kurz nach 13 Uhr eine Gruppierung am Rande des Elbufers auf Neustädter Seite.

Das Plakat war von weitem sichtbar. So schnell wie es ausgerollt wurde, war es auch wieder weg. © TAG24

Wie die Polizeidirektion Dresden auf TAG24-Anfrage mitteilte, handelte es sich um insgesamt 17 Personen.

Zwei der Anwesenden trugen Fahnen der Kleinstpartei Freie Sachsen bei sich. Obendrein entrollte die Gruppierung ein weißes Banner mit der Aufschrift "Denk ich an Deutschland in der Nacht".

Dichter und Denker wissen sofort: Bei dieser Botschaft handelt es sich um einen Auszug aus Heinrich Heines Gedicht "Nachtgedanken". Für wen die Zeile bestimmt war, ist nicht bekannt. Bevor die Polizei eintraf, machte sich die Gruppierung aus dem Staub.

Was dagegen bekannt ist: Heines Gedicht - insbesondere dessen erste Worte "Denk ich an Deutschland in der Nacht" - scheinen in politisch rechten Kreisen beliebt.