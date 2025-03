Bewegung an Carolabrücke: Abriss-Vorbereitungen nehmen Gestalt an

Die Pontons sollen helfen, den einsturzgefährdeten Kragarm nahe Pfeiler D (Hintergrund) abzustützen. © Holm Helis

Auf dem ehemaligen Parkplatz (Altstädter Seite) stehen nun sechs große Hubpontons, die in wenigen Tagen auf der Neustädter Flusshälfte zum Einsatz kommen.

Doch bevor es so weit ist, müssen noch Hindernisse beseitigt werden. So haben sich etwa auf dem Grund der Elbe bis zu drei Meter tiefe Löcher (sogenannte Auskolkungen) gebildet.

Um später nicht die Standsicherheit der Brückenstützen zu gefährden, müssen die Strudelkrater mit Wasserbausteinen aufgefüllt werden, erklärte Daniel Windisch (44), Projektleiter bei der Firma Hentschke Bau.

Ist das erledigt, werden nacheinander Stützen, per Kran vormontierte Pontons und sogenannte Kassettentürme auf das Wasser gebracht und übereinander gestapelt.

Ziel dieser aufwendigen Aktion ist, den akut einsturzgefährdeten Brückenabschnitt von Zug A (am Kragarm von Pfeiler D) abzustützen, um so weitere Abrissarbeiten am Bauwerk zu ermöglichen.