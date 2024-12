Carolabrücke bringt Stadtrat zum Grübeln: Schulden für den Neubau?

Wie geht es mit der Carolabrücke weiter? Diese Frage bringt die Stadträte zum Grübeln. © Robert Michael/dpa

Fast täglich werden für das kollabierte und abbruchreife Brückenbauwerk neue Vorschläge präsentiert. Dabei geht es auch um eine Finanzierung des Neubaus.

Für den Ersatz der DDR-Brücke gehen die Schätzungen von bis zu 140 Millionen Euro aus. Eine solche Summe im kommenden Doppelhaushalt unterzubringen, scheint unmöglich.

Stadtrat André Schollbach (46, Linke) bringt angesichts dieser Riesensumme deshalb nicht nur eine Stadtanleihe, sondern nun auch eine Änderung der Hauptsatzung (kommunale Verfassung von Dresden) ins Spiel.

Bislang schreibt diese ein weitgehendes Verbot von Kreditaufnahmen (also Schulden) vor. Schollbach will durchsetzen, dass dieses Verbot "bei Naturkatastrophen oder in außergewöhnlichen Notsituationen" - wie einem Brückeneinsturz - vom Rathaus umgegangen werden kann.