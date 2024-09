Carolabrücke dem Untergang geweiht: Ersatzneubau angekündigt

Die Carolabrücke in Dresden ist nach Einschätzung der Experten nicht mehr zu retten. Dafür soll ein Ersatzneubau her.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Die Carolabrücke scheint dem Untergang geweiht. Der in Teilen zusammengebrochene Brückenzug der Carolabrücke ist nicht zu retten. So biegt sich der noch intakte anliegende Bogen langsam, aber sicher, weiter nach unten. Auch der Mittelteil wurde beschädigt. Am Abend war von einem Neubau die Rede.

Nicht zu retten: Noch am Donnerstagabend soll der Abriss des verbliebenen Brückenzugs C zur Neustädter Seite hin beginnen. © Stefan Häßler Die Stadt hat einen "Stab für besondere Einsätze" gebildet, der Tag und Nacht aktiv ist, die Lage genau verfolgt, um entsprechend agieren zu können. Am Donnerstag stellten die Experten fest, dass sich der intakte Brückenbogen im Zug C über der Elbe "bewegt", sich Zentimeter für Zentimeter langsam weiter nach unten wölbt. "Er wird einstürzen", sagte Feuerwehrsprecher Michael Klahre (44). Entweder man reiße sie ab oder sie stürze von selbst ein. "Früher oder später." Sogar die Bundeswehr wurde eingeschaltet. Die Kameraden beraten, sollen auch bei der Bergung der tonnenschweren Bruchstücke sowie beim Abriss helfen. "Die Technik ist unterwegs", sagte Straßenbauamtsleiterin Simone Prüfer (57) am Nachmittag im Stadtrat. Der Abriß des Brückenbogens C auf der Neustädter Seite solle noch am Donnerstagabend starten - dabei sollte es auch eine Sprengung geben.

Am Donnerstag wurde die Stütze für die Altstädter Seite installiert - am Freitag sollen auch dort Abriss-Arbeiten starten. © Stefan Häßler

"Ersatzneubau" der Carolabrücke wird Zeit in Anspruch nehmen