Carolabrücke: So viel soll der Abriss kosten

Dresden - Normalerweise tagt der Bauausschuss nichtöffentlich. Doch von Normalität kann in der Stadt derzeit nicht die Rede sein: Das Interesse an der Aufarbeitung des Teileinsturzes der Carolabrücke ist so groß, dass die heutige Sitzung öffentlich stattfand.

Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (45, Grüne ) leitete die Sitzung, die eine breite Palette an Themen behandelte. Von den Planungen zum Abbruch (soll am 7. Oktober weitergehen) über den Verkehr bis zur neuen Fernwärmeleitung .

Professor Steffen Marx (55) ist am Institut für Massivbau an der TU Dresden tätig. © Steffen Füssel

Auch TU-Professor Steffen Marx (55) gab im Bau-Ausschuss eine Stellungnahme zum aktuellen Stand der Brückenprüfung ab.

"Nach wie vor ist eine mögliche Korrosion der Hauptfokus unserer Untersuchung. Wir prüfen jedoch weitere Arbeitshypothesen. Auch solche, die wir nicht selbst aufgestellt haben."

Marx erhielt nach eigener Aussage bereits "unzählige Nachrichten" in seinem E-Mail-Postfach. Personal und Arbeitsabläufe: Auch die Gegebenheiten in der Stadtverwaltung werden von den unabhängigen Analysten auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft.

Laut Marx hatten 80 Prozent der Spannglieder von Bereich 3 (dem kollabierten Teil von Brückenzug C) schwere Vorschädigungen.

Er hoffe jedoch, dass wenigstens Brückenzug A für den leichten Verkehr (zum Beispiel Fahrräder) erhalten werden kann.

Mit Blick auf den Zustand der Infrastruktur in der Bundesrepublik sagte Marx vor den Mitgliedern des Bauausschusses: "Die Prozesse in der Instandhaltung und Sanierung sind zu langsam. Wir haben das in Deutschland verschleppt, da ist Dresden in bester Gesellschaft mit vielen anderen Verwaltungen."

Marx warnt: "Wenn wir hier nicht gravierend entgegensteuern, werden solche Ereignisse in Deutschland häufiger passieren."