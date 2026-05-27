Chronologie: Carolabrücke hat bewegte Geschichte hinter sich
Dresden - Chronologie der Carolabrücke(n): Bis die neue Carolabrücke steht, werden noch einige Jahre ins Land gehen. Das alte Bauwerk hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Insbesondere zwischen 2024 und 2025 ist einiges passiert.
• 1967-1971: Nachdem die "Königin-Carola-Brücke" (die Bogenbrücke wurde 1895 eingeweiht) im Mai 1945 durch deutsche Truppen gesprengt worden war, begann der Bau der zweiten Brücke als Spannbetonkonstruktion.
• 3. Juli 1971: Eröffnung der neuen "Dr.-Rudolf-Friedrichs-Brücke".
• 1991: Rückbenennung in den historischen Namen "Carolabrücke".
• 2019-2024: Sanierung des östlichen und mittleren Brückenzuges, der verbliebene westliche galt bereits als Sorgenkind, sollte 2025 drankommen.
• 11. September 2024: Der noch unsanierte westliche Brückenzug (mit Straßenbahntrasse, Fuß- und Radweg) bricht unerwartet zusammen. Ein rund 100 Meter langes Teilstück stürzt auf Altstädter Seite in die Elbe.
Nach dem Einsturz der Carolabrücke begann der Abriss
• Ab Mitte September 2024: Beginn der Abrissarbeiten des eingestürzten Zuges, ab Frühjahr auch der beschädigten verbliebenen Züge.
• Juni 2025: Mehrheitlicher Ratsbeschluss für Ersatzneubau mit vier Autospuren.
• September 2025: Freigabe der seit Einsturz gesperrten Elbe für die Schifffahrt und Abschluss der Abrissarbeiten, bei denen vier Bomben (zwei Evakuierungen nötig) gefunden wurden.
• Dezember 2025: Beauftragung der vier Planungsbüros zur Entwurfserstellung.
Riesige Evakuierung nach Bombenfund
• März 2026: Größte Dresdner Evakuierung (gut 18.000 Menschen) nach Bombenfund im Neubaufeld.
• 26. Mai 2026: Präsentation der vier Entwürfe und Start des Bewertungs- und Beteiligungsprozesses.
• Ab 13. Juni 2026: Auftakt Bürgerbeteiligung im Stadtforum, Ausstellung der Entwürfe, Start der Umfrage ("Carolavote") bis 19. Juli. Ergebnisse werden den Gremien präsentiert.
• 3. September 2026: Stadtrat bestimmt siegreichen Entwurf und Planungsteam, danach beginnt die weitere Entwurfs- und Genehmigungsplanung.
• August 2027: Stadtrat trifft Baubeschluss, danach Vergabeverfahren.
• Ab Mai 2028: Bau der neuen Carolabrücke.
• 2031: Bauabschluss und Inbetriebnahme geplant.
Titelfoto: Bildmontage: picture-alliance/ ZB, Norbert Neumann, DPA/Robert Michael