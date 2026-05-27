Chronologie: Carolabrücke hat bewegte Geschichte hinter sich

Dresden - Chronologie der Carolabrücke(n): Bis die neue Carolabrücke steht, werden noch einige Jahre ins Land gehen. Das alte Bauwerk hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Insbesondere zwischen 2024 und 2025 ist einiges passiert.

So schön sah die historische "Königin-Carola-Brücke" aus. © imago images / Artokoloro

• 1967-1971: Nachdem die "Königin-Carola-Brücke" (die Bogenbrücke wurde 1895 eingeweiht) im Mai 1945 durch deutsche Truppen gesprengt worden war, begann der Bau der zweiten Brücke als Spannbetonkonstruktion.

• 3. Juli 1971: Eröffnung der neuen "Dr.-Rudolf-Friedrichs-Brücke".

• 1991: Rückbenennung in den historischen Namen "Carolabrücke".

• 2019-2024: Sanierung des östlichen und mittleren Brückenzuges, der verbliebene westliche galt bereits als Sorgenkind, sollte 2025 drankommen.

• 11. September 2024: Der noch unsanierte westliche Brückenzug (mit Straßenbahntrasse, Fuß- und Radweg) bricht unerwartet zusammen. Ein rund 100 Meter langes Teilstück stürzt auf Altstädter Seite in die Elbe.