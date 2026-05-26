Neue Carolabrücke in Dresden: Diese Details über die Entwürfe sind bereits bekannt

Dresden - Darauf hatten die Dresdner gewartet: Am Dienstag wurden die vier Entwürfe der neuen Carolabrücke erstmals vorgestellt. Doch worauf es wirklich bei den verschiedenen Varianten ankommt - etwa die Anordnung der Autospuren, Radwegeführung, Breite oder Kosten des Neubaus - erfuhren nur wenige Köpfe des Begleitgremiums hinter verschlossenen Türen. Das Rathaus will die entscheidenden Fakten erst am 13. Juni im Stadtforum präsentieren.

Der Entwurf der "FHECOR Deutschland GmbH und TSSB Planungsgesellschaft" sieht eine besondere Transparenz der Konstruktion vor, die freie Blickbeziehungen auf die Dresdner Altstadt ermöglicht. © TSSB

Den ganzen Tag lang stellten die vier Büros ihre Entwürfe im Rathaus vor, doch für die Öffentlichkeit blieb das tabu.

Um 16 Uhr traten OB Dirk Hilbert (54, FDP) und Baubürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne) dann vor die Presse. Auch sie äußerten sich nicht zu konkreten Entwürfen, gaben aber einige Details bekannt.

Demnach hielten sich alle vier Büros an die Aufgabenstellung, präsentierten also eine Carolabrücke mit vier Autospuren und einer separaten Straßenbahntrasse.

Was die Breite betrifft, sollen alle ähnlich breit wie der Vorgänger (etwa 33 Meter) sein. Bei der Anbindung an die Elbseiten seien unterschiedliche Ansätze verfolgt worden.

Es gebe ein- bis dreizügige Varianten, zwei seien "deutlich unter dem Kostenrahmen" (rund 140 Millionen Euro) geblieben, eine sogar unter 100 Millionen Euro.

Ein Brückenentwurf sieht einen breiten Boulevard-Fußweg vor. Gebaut wird mit Beton, Stahl und Sandstein. Das Rathaus plant zudem, die Straßenbahn schon vor dem avisierten Bauende 2031 über die Elbquerung fahren zu lassen.

Ein Entwurf sieht diese Teilinbetriebnahme bereits im Herbst 2029 vor.