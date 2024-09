Nach Einsturz der Carolabrücke in Dresden: So sicher sind Dresdens Brücken

Einige Brücken in Dresden sind in die Jahre gekommen. Doch wie sicher sind diese wichtigen Verkehrsverbindungen über die Elbe? Welche Maßnahmen ergreift die Stadt, um für sichere Elbübergänge zu sorgen? Ein genauer Blick nach dem Teileinsturz der Carolabrücke bei TAG24.



Hier findest Du mehr Informationen zum Einsturz der Carolabrücke in Dresden.