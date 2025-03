Neue Carolabrücke: CDU fordert Baubürgermeister auf, in die Pötte zu kommen

Dresden - Ein grober Zeitplan für den Abriss der eingestürzten Carolabrücke steht bereits. In Sachen Wiederaufbau herrscht dagegen noch Unklarheit.

Einen genauen Zeitplan für den Wiederaufbau der Carolabrücke gibt es gut sieben Monate nach dem Einsturz noch nicht. © Thomas Türpe

Im vergangenen Dezember erklärte Dresdens Baubürgermeister Stephan Kühn (45, Grüne), dass der Wiederaufbau zwischen 2026 und 2027 beginnen soll. Seither überschattet der geplante Abriss bis zum Jahresende 2025 jegliche Debatten über eine neue Brücke, die an selber Stelle Alt- und Neustadt wieder miteinander verbinden soll.

Die CDU-Stadtratsfraktion will dies ändern und dem Wiederaufbau die "höchste Priorität" zuschreiben. In einer Mitteilung am Montag verwies die Fraktion darauf, dass Kühn eigentlich angekündigt habe, noch für das erste Quartal des Jahres einen ersten Zeitplan vorzulegen: "Bisher liegen noch keine Vorschläge vor."

TAG24 hat bei der Stadt am Dienstag nachgefragt, inwieweit die Wiederaufbaupläne des Baubürgermeisters vorangehen und ob das gesetzte Zeitlimit für die erste Präsentation auch eingehalten werden könne. Eine Rückmeldung hierzu steht noch aus.

Eine zügige Konkretisierung der Pläne zum kostenintensiven Bauvorhaben wäre dabei ein wichtiges Signal an die Stadtbevölkerung, argumentiert die zweitgrößte Stadtratsfraktion: "Es ist von größter Bedeutung, dass die Verantwortlichen transparent kommunizieren und einen klaren Plan präsentieren, um das Vertrauen der Bevölkerung zurückzugewinnen."