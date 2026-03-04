Obwohl anders beschlossen: Arbeiten Bauplaner an zweispuriger Carolabrücke?

Dresden - In exakt zwei Wochen startet die Bürgerbeteiligung zur neuen Carolabrücke . Im Vorfeld sorgt noch immer ein Stadtratsbeschluss für Wirbel, wonach die neue alte Elbquerung wenigstens vier Autospuren breit sein soll. Jetzt pirscht Brücken-Professor Steffen Marx (56) in der Diskussion vor - und verrät, dass nicht mal die Planer mit vier Spuren rechnen.

Der Siegerentwurf des Studentenwettbewerbs. In zwei Wochen können sich Bürger einbringen. © Technische Universität Dresden

"Die beauftragten Büros sind erstaunt, wie toll die Stadt die Planung hinbekommt", sagte Marx am Montag im Dresdner Presseclub. Über ein "Relikt" ärgert sich der Direktor des Massivbau-Instituts an der TU aber: "Der Stadtrat hat als technische Lösung vier Spuren bestellt. Die entschieden wurden auf der Basis von gar nichts!"

Im letzten Juni folgte der Rat den Empfehlungen des Bauausschusses und beauftragte vier Büros, Entwürfe für eine vierspurige Brücke vorzulegen. "Das geht auch wesentlich preiswerter zwei- oder dreispurig, wenn wir die Kreuzungsbereiche umbauen."

Denn "langfristig kostet jeder Quadratmeter Brückenfläche Geld für die Pflege! Wenn ich die doppelte Brückenbreite baue, ohne dass wir sie brauchen, ist das eigentlich dumm."