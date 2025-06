Tempo beim Thema Carolabrücke: Wirtschaft will schnellen Ersatzneubau

In einem offenen Brief fordern Handwerkskammer und IHK schnelles Handeln. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt hänge in hohem Maße von einer funktionierenden, belastbaren Infrastruktur ab. Ein Ersatzneubau, der ohne aufwendiges Planfeststellungsverfahren umsetzbar ist, könne den Verkehr am schnellsten wieder zum Fließen bringen.

Unterzeichnet haben den offenen Brief unter anderem auch der Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) Sachsen, die Dresdner Taxigenossenschaft und der Handelsverband Sachsen.