Wie gut ist Dresden für den Advents-Ansturm gerüstet?

Dresden - Am heutigen Montag soll der Abriss des eingestürzten Zuges der Carolabrücke am Terrassenufer weitergehen, dann voraussichtlich elf Wochen dauern. Doch schon in wenigen Wochen beginnen die Aufbauarbeiten für den Striezelmarkt, der am 27. November startet. Hat die Stadt ein Rezept gegen das drohende Verkehrs-Chaos in der Adventszeit?