Wie soll die neue Carolabrücke aussehen? Stadtforum zeigt Modelle heute zum letzten Mal
Dresden - Wie soll die neue Carolabrücke aussehen? Die Dresdner sollen mitreden - über Bürgerdialoge, Brücken-Ausstellung und Online-Abstimmung. Aber aufgepasst: Die Ausstellung im Stadtforum hat heute (17. Juli) ihren letzten Tag.
Und die Abstimmung in der Mitmach-App "CarolaVOTE" läuft nur noch bis Sonntag!
Letzte Woche hatten in der App rund 14.000 Bürger über ihren Lieblingsentwurf abgestimmt.
Inzwischen seien es schon mehr als 20.000, erzählt "Brücken-Generälin" Grit Ernst (57) gegenüber TAG24.
Bis Sonntag können Dresdner noch ihre Meinung abgeben, die Bürgerbeteiligung nähert sich damit ihrem Ende.
Die Ergebnisse sollen in die weitere Beratung einfließen. Schon im September entscheidet der Stadtrat über den finalen Entwurf. Alle weiteren Infos unter: dresden.de/carolabruecke
Titelfoto: Eric Münch