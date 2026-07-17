Wie soll die neue Carolabrücke aussehen? Stadtforum zeigt Modelle heute zum letzten Mal

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Wie soll die neue Carolabrücke aussehen? Die Ausstellung im Stadtforum hat heute (17. Juli) ihren letzten Tag.

Von Karoline Bernhardt

Dresden - Wie soll die neue Carolabrücke aussehen? Die Dresdner sollen mitreden - über Bürgerdialoge, Brücken-Ausstellung und Online-Abstimmung. Aber aufgepasst: Die Ausstellung im Stadtforum hat heute (17. Juli) ihren letzten Tag.

Die Beteiligung nähert sich ihrem Ende. Am Mittwoch fand etwa das letzte "Brückencafé" im Stadtforum statt.
Die Beteiligung nähert sich ihrem Ende. Am Mittwoch fand etwa das letzte "Brückencafé" im Stadtforum statt.  © Eric Münch

Und die Abstimmung in der Mitmach-App "CarolaVOTE" läuft nur noch bis Sonntag!

Letzte Woche hatten in der App rund 14.000 Bürger über ihren Lieblingsentwurf abgestimmt.

Inzwischen seien es schon mehr als 20.000, erzählt "Brücken-Generälin" Grit Ernst (57) gegenüber TAG24.

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Bis Sonntag können Dresdner noch ihre Meinung abgeben, die Bürgerbeteiligung nähert sich damit ihrem Ende.

Die Ergebnisse sollen in die weitere Beratung einfließen. Schon im September entscheidet der Stadtrat über den finalen Entwurf. Alle weiteren Infos unter: dresden.de/carolabruecke

Titelfoto: Eric Münch

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