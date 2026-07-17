Wie soll die neue Carolabrücke aussehen? Stadtforum zeigt Modelle heute zum letzten Mal

Dresden - Wie soll die neue Carolabrücke aussehen? Die Dresdner sollen mitreden - über Bürgerdialoge, Brücken-Ausstellung und Online-Abstimmung. Aber aufgepasst: Die Ausstellung im Stadtforum hat heute (17. Juli) ihren letzten Tag.

Die Beteiligung nähert sich ihrem Ende. Am Mittwoch fand etwa das letzte "Brückencafé" im Stadtforum statt. © Eric Münch

Und die Abstimmung in der Mitmach-App "CarolaVOTE" läuft nur noch bis Sonntag!

Letzte Woche hatten in der App rund 14.000 Bürger über ihren Lieblingsentwurf abgestimmt.

Inzwischen seien es schon mehr als 20.000, erzählt "Brücken-Generälin" Grit Ernst (57) gegenüber TAG24.

Bis Sonntag können Dresdner noch ihre Meinung abgeben, die Bürgerbeteiligung nähert sich damit ihrem Ende.