Gamer verlässt Hotelzimmer nach zwei Jahren: Was man darin findet, bringt alle zum Würgen
Changchun (China) - Als ein Mann, der mehrere Jahre lang in einem Hotel in China gehaust hat, endlich ausgecheckte, machten die Angestellten im verlassenen Zimmer eine widerwärtige Entdeckung.
Der Spielsüchtige soll das gebuchte Zimmer in Changchun rund zwei Jahre lang kaum verlassen haben. Was das für die Räumlichkeiten bedeutete, zeigt nun ein ekelhaftes Video auf der chinesischen Plattform Weibo.
Hotelangestellte fanden das Zimmer in einem schrecklichen Zustand wider. Meterhoch stapelte sich unterschiedlichster Müll, die beiden Gaming-Plätze waren unter Tausenden schmutzigen Lebensmittelverpackungen, Flaschen und verdorbenen Essensresten vergraben. Der Hauptraum war aufgrund des Unrats nicht mehr betretbar.
Doch noch widerlicher wurde es im anliegenden Badezimmer: Dort war jede Oberfläche mit Müll und Abfall bedeckt, neben der völlig verdreckten Toilette stapelte sich benutztes Klopapier. Der Boden war mit einer dicken Schicht aus braunem Schmutz verklebt.
Reinigungskräfte benötigten laut The Sun rund drei Tage, bis der Müll vollständig beseitigt und das Zimmer komplett desinfiziert worden war.
Spielsüchtiger verwandelt Hotelzimmer in Messie-Hölle
Doch auch nach der Säuberung kann nun erstmal kein anderer Gast die Räumlichkeiten beziehen. Da das Zimmer völlig beschädigt zurückgelassen worden war, muss es zunächst renoviert werden, ehe es wieder vermietet wird.
Der Horror-Gast selbst wird vom Hotel als Hardcore-Gamer beschrieben, der seinen Tag ausschließlich damit verbrachte, online zu zocken. Er soll das Zimmer so selten verlassen haben, dass er von einigen Angestellten nicht einmal erkannt worden war.
Jenes Hotel in der Hauptstadt der Provinz Jilin im Nordosten der Volksrepublik Chinas ist auf Aufenthalte von E-Sportlern spezialisiert ist und bietet Zimmer mit hochwertiger Gamingausrüstung und schnellem Internet an.
Obwohl der Zocker einen riesigen Schaden hinterlassen hat, hat die Hotelleiter den Vorfall bisher noch nicht der Polizei gemeldet oder rechtliche Schritte eingeleitet. Man fordere nur die umgerechnet etwa 340 Euro, die er der Unterkunft noch schulde.
Titelfoto: Screenshot/Weibo/ 极目新闻