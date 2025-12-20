Gamer verlässt Hotelzimmer nach zwei Jahren: Was man darin findet, bringt alle zum Würgen

Changchun (China) - Als ein Mann, der mehrere Jahre lang in einem Hotel in China gehaust hat, endlich ausgecheckte, machten die Angestellten im verlassenen Zimmer eine widerwärtige Entdeckung.

Der Hauptraum des Hotelzimmers in China, in dem sich unter anderem die Gamingplätze befinden, war nicht mehr betretbar. © Screenshot/Weibo/ 极目新闻

Der Spielsüchtige soll das gebuchte Zimmer in Changchun rund zwei Jahre lang kaum verlassen haben. Was das für die Räumlichkeiten bedeutete, zeigt nun ein ekelhaftes Video auf der chinesischen Plattform Weibo.

Hotelangestellte fanden das Zimmer in einem schrecklichen Zustand wider. Meterhoch stapelte sich unterschiedlichster Müll, die beiden Gaming-Plätze waren unter Tausenden schmutzigen Lebensmittelverpackungen, Flaschen und verdorbenen Essensresten vergraben. Der Hauptraum war aufgrund des Unrats nicht mehr betretbar.

Doch noch widerlicher wurde es im anliegenden Badezimmer: Dort war jede Oberfläche mit Müll und Abfall bedeckt, neben der völlig verdreckten Toilette stapelte sich benutztes Klopapier. Der Boden war mit einer dicken Schicht aus braunem Schmutz verklebt.

Reinigungskräfte benötigten laut The Sun rund drei Tage, bis der Müll vollständig beseitigt und das Zimmer komplett desinfiziert worden war.