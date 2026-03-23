Sängerin öffnet geheimnisvolles Türchen in ihrem Haus: Was sie dahinter findet, bringt sie zum Schreien

USA - Dieses Türchen hätte sie lieber nicht öffnen sollen: Als Sängerin Sara Bareilles (46, "Love Song") sich entschloss, eine Klappe in der Wand ihres Landhauses näher unter die Lupe zu nehmen, machte sie eine ziemlich unangenehme Entdeckung - und je mehr sie dieser nachging, desto schlimmer wurde es ...

Sängerin Sara Bareilles (46) wollte wissen, was sich hinter der kleinen Tür in ihrem Landhaus befindet. Was sie dann findet, ist ekelhaft. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/sarabareilles

In einem Instagram-Video erklärte die 46-Jährige, dass sie ihr Landhaus schon seit einigen Jahren besäße und immer schon neugierig gewesen war, was sich hinter der kleinen weißen Tür verberge.

Als sie dann am vergangenen Wochenende bemerkte, dass etwas aus den Ritzen der kleinen Tür herausrieselte, wollte sie der Sache nachgehen. Was hinter der Klappe zum Vorschein kam, veranlasste sie dazu, ihre Kamera aufzustellen und den Fund zu dokumentieren.

"Es ist ein Schädel … Es ist ein Schädel … Der Knochen eines madenbefallenen Schädels", stammelt die US-Amerikanerin in der Aufnahme. "Ich weiß nicht, was das ist … Es ist ein riesiger Drache. Was zum Teufel? Was zum Teufel?!"

Bewaffnet mit Handschuhen und einer Schaufel grub sich Sara dann immer tiefer in den Schacht, der weitere Knochen beherbergte. Die Musikerin vermutet, dass der Fund "der Kadaver und die Überreste einer Art Riesennagetier" sei.

"Ich denke, es könnte so etwas wie ein Waschbär sein", rätselt sie weiter. "Ich bin ziemlich angewidert - wirklich total angewidert."