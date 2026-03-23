Sängerin öffnet geheimnisvolles Türchen in ihrem Haus: Was sie dahinter findet, bringt sie zum Schreien
USA - Dieses Türchen hätte sie lieber nicht öffnen sollen: Als Sängerin Sara Bareilles (46, "Love Song") sich entschloss, eine Klappe in der Wand ihres Landhauses näher unter die Lupe zu nehmen, machte sie eine ziemlich unangenehme Entdeckung - und je mehr sie dieser nachging, desto schlimmer wurde es ...
In einem Instagram-Video erklärte die 46-Jährige, dass sie ihr Landhaus schon seit einigen Jahren besäße und immer schon neugierig gewesen war, was sich hinter der kleinen weißen Tür verberge.
Als sie dann am vergangenen Wochenende bemerkte, dass etwas aus den Ritzen der kleinen Tür herausrieselte, wollte sie der Sache nachgehen. Was hinter der Klappe zum Vorschein kam, veranlasste sie dazu, ihre Kamera aufzustellen und den Fund zu dokumentieren.
"Es ist ein Schädel … Es ist ein Schädel … Der Knochen eines madenbefallenen Schädels", stammelt die US-Amerikanerin in der Aufnahme. "Ich weiß nicht, was das ist … Es ist ein riesiger Drache. Was zum Teufel? Was zum Teufel?!"
Bewaffnet mit Handschuhen und einer Schaufel grub sich Sara dann immer tiefer in den Schacht, der weitere Knochen beherbergte. Die Musikerin vermutet, dass der Fund "der Kadaver und die Überreste einer Art Riesennagetier" sei.
"Ich denke, es könnte so etwas wie ein Waschbär sein", rätselt sie weiter. "Ich bin ziemlich angewidert - wirklich total angewidert."
Sängerin macht Ekel-Fund hinter kleiner Tür
Während sie den Schacht weiter auskratzte, entwichen ihr gleich mehrere Schreie. "Oh mein Gott, wenn ich Euch nur die Größe dieses Körpers beschreiben könnte. Dieser Körper ist riesig. Wie ein Truthahn. Und dazu ein langer Schwanz!"
Sara vergleicht die Bergung der tierischen Überreste mit einer Geburt, die rückwärts abläuft. "Da sind mehrere. Es sind mehrere Dinge! Oh Gott! Oh Jesus, Herr! Das war traumatisch", hört man sie im Video jammern. Immer wieder spricht sie sich selbst Mut zu, um überhaupt weitermachen zu können.
Obwohl sie nach getaner Arbeit noch immer nicht weiß, was genau da in dem alten Schacht lag, verspricht sie ihren Zuschauern, den "Kreaturen" einen würdevollen Abschied zu bereiten und sie der Natur zurückzugeben. "Ich werde den Ort mit Salbei ausräuchern und duschen", fügt sie hinzu.
Ihre Follower sind ähnlich entsetzt wie die Sängerin selbst. "Mein Herz rast, aber ich kann einfach nicht wegschauen!", meint ein User.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/sarabareilles