Nur noch mit Ausweis auf Pornoseiten? Die Amis machen Ernst

Eine Studie in der Zeitschrift " Die Psychotherapie " zeigte, dass junge Erwachsene im Alter von 20 bis 30 Jahren eine Form von "Nichtbeziehung" bevorzugt, in der zwar Sexualität gelebt werden kann, aber definitiv keine Partnerbeziehung erwünscht oder gar möglich ist.

"Pornografie führt zu einer Krise der öffentlichen Gesundheit und hat einen zersetzenden Einfluss auf Minderjährige", hieß es im Gesetzesentwurf in Louisiana. Bei diesem Vorhaben herrschte eine in den USA völlig unbekannte Einigkeit zwischen den Demokraten und Republikanern. Denn die Lage ist offenbar sehr ernst.

Die klassische Frage, die in Deutschland Minderjährige vor pornografischen Inhalten "schützen" soll: "Sind Sie mindestens 18 Jahre alt? Ja/Nein", ist in Louisiana nicht rechtens, geschweige denn ausreichend.

Der niederländische Biologe Nikolaas Tinbergen (1907-1988) nannte diese künstlich überhöhten, falschen sexuellen Darstellungen "Supernormal Stimuli" (deutsch: "übernatürlicher Reiz"). In einem Versuch fertigte Tinbergen Papp-Imitate weiblicher Schmetterlinge mit intensivierten leuchtenden Farben an und beobachtete, dass Männchen diese übernatürlichen Attrappen den echten Weibchen, die direkt neben ihnen flogen, vorzogen.

Billie Eilish (21) hätte gerne auf ihre Erfahrungen mit Pornografie verzichtet. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Natürlich gibt es mithilfe von VPN-Servern, dem Darknet oder anderen Wegen immer noch Möglichkeiten, an Pornografie heranzukommen, aber der Weg ist nun weiter und schwieriger. Das kann Kinder und besonders suchtgefährdete Menschen schützen.

Laut Ethical Capital Partners, dem Private-Equity-Unternehmen, dem Pornhub gehört, sind die Besucherzahlen in Louisiana laut Politico um 80 Prozent zurückgegangen.

In den anderen drei Staaten, in denen die Gesetze seit Monaten in Kraft sind – Utah, Mississippi und Virginia – hat Pornhub etwas noch beispielloseres getan: Es hat einfach den Betrieb eingestellt.

Die Alternative der sogenannten "Sexpositiv-Bubble" ist "feministische Pornografie". Diese soll keine Gewalt darstellen, einfühlsamer sein und die weibliche Perspektive mehr berücksichtigen.

Das ist zwar nett gemeint, vernachlässigt aber ein weiteres großes Problem der Pornografie: die Belohnung mit sexuellen Reizen ohne Kommunikation und ohne Hürden. Das ist eine gefährliche Mischung und die Studienlage verspricht eher eine Vereinsamung statt anhaltender Glücksgefühle.

Eine bekennende Feministin und Vorbild vieler junger Frauen sieht das bestimmt ähnlich. Der Popstar Billie Eilish (21) sagte mal in einem Interview: "Um ehrlich zu sein, habe ich früher viele Pornos geschaut. Ich fing an, Pornos anzuschauen, als ich etwa 11 war. [...] Ich glaube, es hat mein Gehirn zerstört und ich fühle mich unglaublich am Boden zerstört, dass ich so vielen Pornos ausgesetzt war."