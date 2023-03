OnlyFans-Star stolz: Meine Tochter schenkt mir teure Sextoys zum Muttertag!

Und ihr Nachwuchs erklärte ihr, dass Sextoys immerhin nicht ganz so langweilig wie Blumen oder Schokolade seien. Bellucci freute sich: "Sie verwöhnt mich mit allem, was sie tut. Sie denkt, ich bin die beste Mutter."

Dass die 18-Jährige ein sehr offenes und enges Verhältnis zu ihrer Mutter pflegt, steht schon lange fest. So engagierte Bellucci ihrer Tochter beispielsweise zur Feier ihrer Volljährigkeit einen Stripper .

Die Britin ist sich bewusst, dass viele Menschen eine bestimmte Meinung von ihr haben, "aber meine Kinder denken wirklich, dass ich die beste Mutter der Welt bin, ernsthaft".

In aller Deutlichkeit führte sie aus: "Sie verehren den Boden, auf dem ich gehe, besonders Tanisha, in ihren Augen kann ich nichts falsch machen, sie ist alles für mich. Sie denkt, ich bin großartig und will sein wie ich, denke ich."

Alle, die das Verhältnis zwischen ihr und ihrer Tochter nicht mögen, erinnerte Bellucci: "Tanisha ist jetzt 18, denkt daran. Sie ist erwachsen. Wir werden diese Gespräche haben." Für sie sei nichts daran komisch, schließlich sei Tanisha ihre Tochter "und wir stehen uns nahe und wir können über alles reden".