Bitte obenrum frei machen: "Bergdoktor"-Star Annika Ernst zeigt sich im Playboy

München - Nicht nur für " Bergdoktor "-Fans dürfte die kommende Playboy -Ausgabe (ab 9. Januar am Kiosk) ein echter Hingucker werden. Auf dem Cover – und im Heft – ist in diesem Monat die Schauspielerin Annika Ernst (42).

Bergdoktor-Spiele: Ab Donnerstag können Playboy-Leser die Schauspielerin Annika Ernst (42) bewundern. © Montage: Sacha Höchstetter für PLAYBOY Deutschland Februar 2025 (2)

Ihr Debüt in dem Männermagazin ist nicht nur für die Leser ein Erlebnis. Auch für "Chirurgin Dr. Johanna Rüdiger", wie sie in der ZDF-Serie heißt.

"Es war so besonders, weil ich mich als Frau in diesen zwei Tagen Shooting einfach feiern lassen durfte", sagt Annika Ernst in der deutschen Ausgabe des Playboys.

"Ich habe das Gefühl, dass wir als Gesellschaft so bescheiden sind, dass man gar nicht stolz auf sich sein darf. Vor allem, wenn man eine Frau ist."

Damit einher geht ihr Wunsch, dass man öfter auf sich selbst stolz sein dürfe, wenn man ein Ziel erreicht hat. Vor allem, wenn man sich dafür auch besonders anstrengen musste.

Offenbar gehört da auch eine gewisse Experimentierfreudigkeit dazu. Denn vor der Playboy-Linse zeigte sich etwas, was eher selten in die Öffentlichkeit tritt: ihre sinnliche, erotische Seite.