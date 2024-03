"Deutschland ist ein glorreiches Land": Rockstar Rod Stewart kann Tour und EM kaum erwarten

Der britische Rockmusiker Rod Stewart (79) macht mit seiner Tournee für neun Stationen in Deutschland Halt. © Ivan Apfel/Getty Images via AFP

"Es ist doch sowieso die alte Wahrheit: Die besten Dinge kommen aus Deutschland. Ich mag Deutschland wirklich sehr. Die Menschen sind wundervoll, das Essen ist ausgezeichnet, und das Bier ist fantastisch", sagt Rod Stewart in der deutschen Ausgabe des Playboys. "Oh mein Gott, was freue ich mich. Deutschland ist ein glorreiches Land."

Dass aktuell viele Menschen in diesem Land anderer Meinung sind, nimmt der britische Musiker lachend zur Kenntnis. In seiner Heimat wäre es genau so, beruhigt er seine Interviewer.

Natürlich kommt er als absoluter Fußball-Anhänger nicht am sportlichen Thema vorbei. Zumal es in seiner anstehenden "One Last Time"-Tour und der EM in Deutschland zu Überschneidungen kommen wird.

So verpasst der 79-Jährige wegen seines Konzerts in Leipzig ausgerechnet seine Lieblingsmannschaft beim Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland am 14. Juni in München. Die Liebe zu den "Bravehearts" hat er von seinem Vater geerbt.

"Ich würde mir wünschen, dass es Deutschland und Schottland schaffen. Für uns wäre das eine große Sache, wir sind bei einer Europameisterschaft noch nie über die Vorrunde hinausgekommen."

Zur Ergänzung: In der Gruppe A sind neben den Eröffnungsteams noch Ungarn und die Schweiz vertreten.