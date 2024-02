1 Tag vor ESC-Vorentscheid! DIESER TV-Auftritt von Marie Reim und Max Mutzke ist unfair!

Berlin - Floryan (28) hat den Wildcard-Wettbewerb "Ich will zum ESC" gewonnen, steht am 16. Februar (22.05 Uhr/ARD, ONE, eurovision.de und ARD-Mediathek) beim deutschen Finale zum Eurovision Song Contest auf der Bühne. Und mit ihm zwei konkurrierende Interpreten, die vor der Live-Show enorm gepusht werden - im Vergleich zu allen anderen. Ein Kommentar.

Und dann schießen sich ARD und NDR auch noch ins eigene Bein. Mehrfach. Denn nur einen Tag vor dem "Deutschen Finale 2024" bekommen Marie Reim (23) - Tochter von Matthias Reim (66) und Michelle (51) - und Max Mutzke (42) - Platz 8 beim ESC 2004 mit "Can't Wait Until Tonight" - als zumindest vom Namen her bekannteste Vorentscheid-Teilnehmer eine millionengroße Bühne, auf die ihre sechs Konkurrenten verzichten müssen. Fair sieht anders aus!

Aktuell sind Ryk ("Oh Boy") und Bodine Monet ("Tears Like Rain") die Favoriten der ESC-Fans. Ändert die "Wer weiß denn sowas?"-Ausstrahlung daran etwas? © Bildmontage: NDR/Welthund Music, NDR/Sophie van Hasselt

Reim und Mutzke werden am 15. Februar an der Seite ihrer Quiz-Partner Elton (52) und Bernhard Hoëcker (53) Fragen bei "Wer weiß denn sowas?" beantworten. Um die 3 bis 3,5 Millionen Menschen werden die Künstler dort 50 Minuten lang zu sehen bekommen.

Für Reim ("Naiv") und Mutzke ("Forever Strong") eine Plattform, die Bodine Monet ("Tears Like Rain"), Floryan ("Scars"), Galant ("Katze"), Isaak ("Always On The Run"), Leona ("Undream You"), NinetyNine ("Love On A Budget") und Ryk ("Oh Boy") verwehrt bleibt.

Beachtet man dann noch, dass die Songs der Quizshow-Teilnehmer beim internationalen Publikum teils deutlich schlechter bewertet werden als die Favoriten-Beiträge, ist die Besetzung und der Ausstrahlungszeitpunkt der von Kai Pflaume (56) moderierten ARD-Sendung nicht klug gewählt.

"Naiv" kommt laut einer Umfrage unter mehr als 1300 Teilnehmern auf eurovisionworld.com auf 88 Votes und liegt damit deutlich hinter "Tears Like Rain" (407) und Spitzenreiter "Oh Boy" (641). Mutzkes "Forever Strong" bekommt dort sogar nur mickrige elf Stimmen.