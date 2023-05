ESC 2023: Live-Show startet mit Flop-Beitrag, Familie zieht überraschend ins Finale ein

Im zweiten Halbfinale des Eurovision Song Contests 2023 (ESC) haben sich zehn Acts fürs große Finale qualifiziert. Eine albanische Familie überraschte dabei.

Von Nicole Reich

Liverpool – Endlich stehen auch die letzten Teilnehmer für das Finale des Eurovision Song Contests 2023 fest! Im zweiten Semi-Finale konnten sich zehn Acts Tickets für die große Show am morgigen Samstagabend (ab 21 Uhr/ARD) sichern - neben Favorit Österreich gelang das einigermaßen überraschend auch einer sechsköpfigen albanischen Familie.

Dänemarks Reiley eröffnete mit seinem Pop-Song "Breaking My Heart" das zweite ESC-Halbfinale. © Sarah Louise Bennett/EBU Am gestrigen Donnerstagabend lief wieder alles wie am Schnürchen. Rund einer Stunde und zwanzig Minuten nach dem Start der Live-Übertragung aus Liverpool hatten alle 16 Halbfinalisten ihren jeweiligen ESC-Beitrag präsentiert. Den Anfang machte dabei Dänemark in Person von TikToker Reiley ("Breaking My Heart"). Knapp elf Millionen User folgen dem 24-jährigen Lockenschopf auf der Social-Media-Plattform, genug Anrufe fürs Finale erhielt er dennoch nicht - wohl seiner trotz Auto-Tune stark durchwachsenen Gesangsleistung geschuldet. Stimmlich auftrumpfen konnten anschließend hingegen Andrew Lambrou für Zypern ("Break A Broken Heart") und Alika für Estland ("Bridges"). Beide dürfen ihre emotionalen Herzschmerz-Balladen am Samstag noch einmal zum Besten geben. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 10.05.2023 Genau wie Österreichs Duo Teya & Salena, welches mit seiner peppig-witzigen Nummer "Who The Hell Is Edgar?" vorab bereits als Favorit des zweiten Semi-Finals galt.

Andrew Lambrous Auftritt ("Break A Broken Heart" für Zypern) wird auf der Bühne erst von einem Wasserfall, dann von einem Flammenmeer untermalt. © Sarah Louise Bennett/EBU

Große Gesten und große Töne: Alika hat sich mit "Bridges" für Estland in die Herzen der ESC-Fans gesungen. © Sarah Louise Bennett/EBU

Teya & Salena (Österreich) kritisieren in ihrem satirischen Song "Who The Hell Is Edgar?" die männliche dominierte Musikbranche. © Sarah Louise Bennett/EBU

2. ESC-Halbfinale: Sechs Acts scheiden aus, zehn sind im großen Finale

Frontsängerin Albina Kelmendi (25, 3. v. r.) hat es mit ihrer albanischen Familie und dem Song "Duje" (zu Deutsch: Sie wollen) ins ESC-Finale geschafft. © Sarah Louise Bennett/EBU Unerwarteter war hingegen das Weiterkommen von Albina und ihrer Familja Kelmendi aus Albanien ("Duje"), die in schwarzen Gewändern, mit Flammen-Fontänen und klagenden Tönen ihren Einzug ins Finale regelrecht heraufbeschworen. Am kommenden Wochenende außerdem auf die begehrten "12 Points" hoffen dürfen: Belgien (Gustaph - "Because Of You"), Litauen (Monika Linkytė - "Stay"), Polen (Blanka - "Solo"), Australien (Voyager - "Promise"), Armenien (Brunette - "Future Lover") sowie Slowenien (Joker Out - "Carpe Diem"). Neben Dänemark sind auch diese fünf Acts ausgeschieden: Rumänien | Theodor Andrei - "D.G.T. (Off And On)"



| Theodor Andrei - "D.G.T. (Off And On)" Island | Diljá - "Power"



| Diljá - "Power" Griechenland | Victor Vernicos - "What They Say"



| Victor Vernicos - "What They Say" Georgien | Iru - "Echo"



| Iru - "Echo" San Marino | Piqued Jacks - "Like An Animal"

Armeniens Brunette hat mit ihrer gefühlvollen Nummer "Future Lover" inklusive Rap- und Tanz-Einlage gute Chancen auf eine hohe Platzierung im Finale. © Sarah Louise Bennett/EBU

Das komplette 2. Halbfinale im Stream bei YouTube: