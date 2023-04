ESC-Songcheck: Topfavoritin Loreen nur Fünfte, 2. Platz für unseren Nachbarn

Unser Nachbar schickt Teodora Spiric (23) und Selina-Maria Edbauer (25) alias Teya & Salena mit "Who The Hell Is Edgar?" nach Liverpool, wo auch sie im Gegensatz zu den Big-Five-Nationen Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien erst eines der beiden Halbfinals überstehen müssen.

Loreen wurde bei den Songchecks nur Fünfte, obwohl ihr die größten Siegchancen beim ESC eingeräumt werden. © Christine Olsson/TT NEWS AGENCY/AP/dpa

Die vier letzten Plätze belegten Irland (Wild Youth - "We Are One"; 7,8 Punkte), Polen (Blanka - "Solo"; 7,5), San Marino (Piqued Jacks - "Like An Animal"; 6,3) und Rumänien (Theodor Andrei - "D.G.T. (Off And On)"; 5,8).

Auch bei den Wettquoten landen die vier Länder auf den hintersten Plätzen ohne jegliche Chance, den größten Musikwettbewerb der Welt gewinnen zu können.

Die Punkte bei den Songchecks setzten sich jeweils zur Hälfte aus dem User-Voting und Experten wie Alina Stiegler (30) und Stefan Spiegel (39) sowie anderen Songcheckern, darunter Internet-Star Freshtorge (34), "Texas Lightning"-Sängerin Jane Comerford (64), Cesár Sampson (39, ESC-Drittplatzierter für Österreich 2018) oder Ex-VIVA-Moderator Nilz Bokelberg (46) zusammen.

Das komplette Ranking aller 36 Acts findet Ihr bei eurovision.de.