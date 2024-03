Weil IHR falsch abgestimmt habt! Deutschland stürzt ungebremst ins ESC-Nirgendwo

Isaak (28, r.) wird vom Zweitplatzierten Max Mutzke (42) beglückwünscht. Am 11. Mai wird er ihn trösten müssen. © Christoph Soeder/dpa Pool/dpa

Weil der NDR die falschen Songs zum Vorentscheid schickte und die Mehrheit auch noch ein 0815-Radio-Klimmbimm-Lied wählte, sind "Germany zero points" nicht unwahrscheinlich.

Deutschlands Starter Isaak (28), für den die ESC-Teilnahme natürlich ein Riesenerfolg ist, sollte sich seinen Songtitel aber zu Herzen nehmen. "Always On The Run" heißt er. Und kündigt schon an: Renn' schnell weg! Vor der Schmach, die auch der frühere "X Factor"-Teilnehmer nicht verhindern kann.

Vor dem Vorentscheid wurde Deutschland bei den Wettanbietern auf Platz sieben gesehen. Aber auch nur, weil Ryk ("Oh Boy") die größten Siegchancen beim deutschen Finale hatte. Als klar war, dass weder Ryk noch die ebenfalls hochgerankte Bodine Monet ("Tears Like Rain") nach Malmö fahren, begann der schwarz-rot-goldene Sinkflug.

Drei Wochen später zeigt sich, was schon vor dem Vorentscheid klar ist.

"Always On The Run" wird in Schweden keinen Blumentopf gewinnen. Vom besagten siebten Platz geht es - Stand 10. März - ungebremst in den Keller auf Rang 32. Die Siegchance schätzen die Buchmacher auf unter einen Prozent ein.

Andere Länder hingegen zeigen, wie es geht.