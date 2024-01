Sturmhaube, Power, Promi-Unterstützung: Poulish Kid aus Leipzig wollen vor 160 Millionen singen

Leipzig - Wenn am 11. Mai ganz Europa beim " Eurovision Song Contest " (ESC) nach Malmö blickt, wollen auch die Jungs von Poulish Kid den Auftritt ihres Lebens haben. Die dreiköpfige Band aus Leipzig muss dafür aber zunächst zwei Hürden überwinden. Die Unterstützung einer wahren ESC-Größe hat das Trio dabei schon mal in der Tasche, wie im TAG24-Interview herauskommt.

V.l.n.r.: Florian Krüger (27), Paul Kätzler (26) und Friedrich Luck (23) sind Poulish Kid aus Leipzig. © Instagram/poulishkid

Beim letztjährigen Vorentscheid wollten Sänger Paul Kätzler (26), Bassist Friedrich Luck (23) und Schlagzeuger Florian Krüger (27) über das TikTok-Voting eine Wildcard für den deutschen Vorentscheid ergattern, kamen allerdings wie alle anderen Bewerber nicht an Ikke Hüftgold (47) vorbei, der sich bei "Unser Lied für Liverpool" aber Lord of the Lost geschlagen geben musste.

Die Hamburger Rocker wurden beim Finale in der englischen Metropole – wie einige ihrer Vorgänger der vergangenen Jahre – Letzter.

Mit ihrem Song "Out Of Time", der ersten Auskopplung ihres im September 2023 erschienenen Debüt-Albums "In The Shadow Of A Giant", wollen Poulish Kid [gesprochen Paulisch Kid] zumindest wieder raus aus dem ESC-Keller.

Das Lied handelt von der nervenaufreibenden Zeit als Anfang bis Ende 20-Jähriger nebst sich teilweise mehrfach verändernden und richtungsweisenden Lebenssituationen. Schnelligkeit und Energie zeichnen das Werk aus, mit denen sich die Gruppierung auch am besten identifizieren kann. Dass die Message an junge Menschen gerichtet ist, zu denen sie selbst gehören, ist dabei das i-Tüpfelchen.