Stefan Raab präsentiert 24 deutsche ESC-Acts - 0 aus dem Osten dabei

Komplettiert wird das Teilnehmerfeld von Abor & Tynna (Wien), Benjamin Braatz (Hagen), Chase (Hamburg), Equa Tu (Münster), JULIKA (Düsseldorf), ADINA (Heidelberg), NI-KA (Frankfurt/Main), Feuerschwanz (Nürnberg), The Great Leslie (London/Efringen-Kirchen) und der aus dem 2023-Vorentscheid bereits bekannten Band From Fall to Spring (Saarland).

15 Jahre nach dem ESC-Sieg von Lena Meyer-Landrut (33, "Satellite") wagt sich ihr Entdecker Stefan Raab (58) wieder an die weltweit größte Musikshow und will wie 2010 noch einmal absahnen.

Im ersten Chefsache-Halbfinale am 14. Februar (20.15 Uhr) wird die Hälfte der Teilnehmer antreten, am 15. Februar (20.15 Uhr/RTL) die zweite Hälfte. Am 22. Februar (20.15 Uhr/RTL) folgt eine dritte Liveshow, das Finale und die Entscheidung steigt am 1. März (20.15 Uhr/ARD).

Alle vier Shows werden von der ESC-erprobten Barbara Schöneberger (50) moderiert.

Der ESC findet 2025 in Basel statt, nachdem Nemo ("The Code") das Spektakel im Vorjahr in Malmö gewann.