Influencerin spricht über Feminismus, lächelt und übt scharfe Kritik an Frauen

Influencerin Mademoiselle Nicolette (35, "Dirty Donnerstag") macht aktuell Urlaub auf der Balearen-Insel Mallorca - von dort wandte sie sich am Freitag mit einigen Instagram-Storys an ihre Fans. © Montage: Screenshot/Instagram/nicolette.vlogt

Die 35-Jährige aus Koblenz in Rheinland-Pfalz ist vor allem wegen ihres ebenso berühmten wie berüchtigten Instagram-Events "Dirty Donnerstag" bekannt, doch seit kurzem betreibt sie auch einen Podcast. Genau um diesen ging es, als sich die Influencerin am gestrigen Freitag von der Urlaubsinsel Mallorca aus mit einer Instagram-Story an ihre Fans wandte.

Mademoiselle Nicolette lag dabei in der Sonne, ihre Haare waren noch etwas nass, vermutlich war sie kurz zuvor schwimmen gewesen. Insgesamt machte die 35-Jährige einen sehr entspannten Eindruck.

Zunächst kündigte die Influencerin an, dass sie und die bekannte Dragqueen Candy Crash (27) in der kommenden Woche wieder eine neue Folge ihres gemeinsamen Podcasts "Teufels Küche" aufnehmen würden. Dann folgte eine Vorschau auf ein dafür geplantes Thema, die möglicherweise bei einigen Frauen für Irritationen oder auch Wut sorgen könnte.

"Wisst Ihr, was das Problem an Emanzipation oder an Feminismus ist?", fragte Mademoiselle Nicolette rhetorisch und lächelte selbstbewusst in die Kamera ihres Smartphones.

"Neben der fehlenden Unterstützung von Männern - dass es immer noch Frauen gibt, die glauben, dass wir das nicht brauchen, dass es immer noch Frauen gibt, die sagen, dass andere Frauen das Arschloch sind", fuhr die 35-Jährige fort.