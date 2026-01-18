Anwohner schrien auf Balkons um Hilfe: Mehrere Menschen nach Kellerbrand im Krankenhaus

Kitzscher - Die Feuerwehren des Landkreises Leipzig waren am Freitagabend in der Trageser Straße in Kitzscher gefordert.

Zahlreiche Feuerwehren des Landkreises Leipzig waren am Freitagabend in Kitzscher im Einsatz. © Sören Müller

Gegen 18.40 Uhr wurden die Retter wegen eines Kellerbrandes alarmiert. Die Rettungsleitstelle sandte umgehend ein massives Aufgebot aus. Dutzende Einsatzfahrzeuge aus dem gesamten Umland eilten zum Brandort. Neben der Feuerwehr Kitzscher rückten auch Wehren aus Borna und Bad Lausick sowie Kräfte des Landkreises an.

Der Grund für das massive Aufgebot: In ersten Meldungen hieß es, dass mehrere Bewohner des Hauses auf ihren Balkonen um Hilfe schrien.

Vor Ort bestätigte sich die Lage. "Im Kellerbereich des Gebäudes war es zu einem Brand gekommen", sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle gegenüber TAG24.

Die Feuerwehrleute evakuierten die Bewohner des Hauses. Diese wurden anschließend durch den Rettungsdienst betreut, der ebenfalls mit mehreren Kräften vor Ort war.

Zu Unterbringung und Versorgung während des Einsatzes nutzten die Einsatzkräfte auch die Räumlichkeiten einer nahegelegenen Kindertagesstätte.