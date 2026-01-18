Anwohner schrien auf Balkons um Hilfe: Mehrere Menschen nach Kellerbrand im Krankenhaus
Kitzscher - Die Feuerwehren des Landkreises Leipzig waren am Freitagabend in der Trageser Straße in Kitzscher gefordert.
Gegen 18.40 Uhr wurden die Retter wegen eines Kellerbrandes alarmiert. Die Rettungsleitstelle sandte umgehend ein massives Aufgebot aus. Dutzende Einsatzfahrzeuge aus dem gesamten Umland eilten zum Brandort. Neben der Feuerwehr Kitzscher rückten auch Wehren aus Borna und Bad Lausick sowie Kräfte des Landkreises an.
Der Grund für das massive Aufgebot: In ersten Meldungen hieß es, dass mehrere Bewohner des Hauses auf ihren Balkonen um Hilfe schrien.
Vor Ort bestätigte sich die Lage. "Im Kellerbereich des Gebäudes war es zu einem Brand gekommen", sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle gegenüber TAG24.
Die Feuerwehrleute evakuierten die Bewohner des Hauses. Diese wurden anschließend durch den Rettungsdienst betreut, der ebenfalls mit mehreren Kräften vor Ort war.
Zu Unterbringung und Versorgung während des Einsatzes nutzten die Einsatzkräfte auch die Räumlichkeiten einer nahegelegenen Kindertagesstätte.
Personen wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung im Krankenhaus
Kurz nach 20 Uhr hieß es vonseiten der Rettungsleitstelle, dass der Brand bereits gelöscht sei.
Wie Mike Köhler von der Brandschutzbehörde des Landkreises Leipzig auf Nachfrage mitteilte, waren insgesamt 22 Personen aus dem betroffenen Hauseingang von dem Brand betroffen. 20 von ihnen wurden mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizei sprach später jedoch von lediglich acht Personen mit Rauchgasintoxikationen, welche eingeliefert wurden.
Die Personen, die nicht ins Krankenhaus mussten, kam nach TAG24-Informationen bei Familienangehörigen und Freunden unter.
Der betroffene Hauseingang wurde bis auf Weiteres gesperrt.
Wie es zu dem Brand kam und was genau in Flammen geriet, war zunächst unklar. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen wegen eines Branddeliktes eingeleitet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte ebenfalls noch nicht beziffert werden.
Erstmeldung vom 16. Januar, 20.05 Uhr. Text zuletzt aktualisiert am 18. Januar um 11.38 Uhr.
Titelfoto: Sören Müller