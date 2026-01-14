Ausgebrannte Autos, ein Verletzter: Großeinsatz in Grevenbroich

Grevenbroich - Im Ortsteil Neuenhausen ist am Mittwochvormittag ein Feuer in einer Tiefgarage ausgebrochen. Zwei Autos brannten komplett aus, eine Person wurde verletzt.

Mehr als 50 Feuerwehrmänner kämpfen vor Ort gegen die Flammen. © Feuerwehr Grevenbroich

Gegen 11.15 Uhr sollen Anrufer bei der Feuerwehr Alarm geschlagen haben. Dichte Rauchwolken machten sich bereits auf den Straßen rund um das Gebäude breit.

Für die Einsatzkräfte gestaltete sich die Lage vor Ort schwierig, da dichter Qualm und die komplexe Bauweise die Arbeiten erheblich erschwerten.

50 weitere Männer rückten zur Unterstützung an. Die Feuerwehr kämpfte schließlich mit einem Großaufgebot gegen die Flammen.

Zwischenzeitlich wurde sogar die Bevölkerung über die Warn-App NINA über mögliche Rauch- und Geruchsbelästigung in Neuenhausen und der Südstadt informiert.