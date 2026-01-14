Ausgebrannte Autos, ein Verletzter: Großeinsatz in Grevenbroich
Grevenbroich - Im Ortsteil Neuenhausen ist am Mittwochvormittag ein Feuer in einer Tiefgarage ausgebrochen. Zwei Autos brannten komplett aus, eine Person wurde verletzt.
Gegen 11.15 Uhr sollen Anrufer bei der Feuerwehr Alarm geschlagen haben. Dichte Rauchwolken machten sich bereits auf den Straßen rund um das Gebäude breit.
Für die Einsatzkräfte gestaltete sich die Lage vor Ort schwierig, da dichter Qualm und die komplexe Bauweise die Arbeiten erheblich erschwerten.
50 weitere Männer rückten zur Unterstützung an. Die Feuerwehr kämpfte schließlich mit einem Großaufgebot gegen die Flammen.
Zwischenzeitlich wurde sogar die Bevölkerung über die Warn-App NINA über mögliche Rauch- und Geruchsbelästigung in Neuenhausen und der Südstadt informiert.
Anwohner retten sich rechtzeitig ins Freie
Die meisten Anwohner über der Tiefgarage konnten sich selbst rechtzeitig ins Freie retten. Allerdings ist eine Erdgeschosswohnung aktuell nicht mehr bewohnbar.
Eine Person musste mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden, drei weitere wurden vor Ort medizinisch betreut.
Zudem brannten zwei Fahrzeuge komplett aus. Acht weitere Autos wurden durch den massiven Rauch stark in Mitleidenschaft gezogen.
Nach rund einer Stunde war das Feuer unter Kontrolle, gegen 13.30 Uhr dann endgültig gelöscht. Die Tiefgarage wurde von Brandermittlern der Kriminalpolizei versiegelt.
Zur Brandursache und zur Höhe des Schadens gibt es derzeit noch keine Angaben.
Titelfoto: Feuerwehr Grevenbroich