Auto gerät in Brand, Flammen greifen auf Carport und Wohnhaus über

Neumünster - Großeinsatz für die Feuerwehr : In der Nacht zu Dienstag kam es in Neumünster zu einem Carportbrand.

In der Nacht zu Dienstag war die Feuerwehr in Neumünster im Großeinsatz. © Thomas Nyfeler/Berufsfeuerwehr Neumünster

Wie die Polizei am Morgen mitteilte, brach das Feuer gegen 1.45 Uhr in der Mozartstraße aus. Demnach geriet ein Ford Ranger aus noch ungeklärter Ursache in einem Carport in Brand.

Die Flammen griffen im weiteren Verlauf auf den Carport über und beschädigten anschließend auch das angrenzende Einfamilienhaus.

Dieses war zuvor glücklicherweise bereits geräumt worden, sodass niemand verletzt wurde.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand zwar relativ schnell löschen, es entstand allerdings ein erheblicher Sachschaden.