Autobrand reißt Anwohner aus dem Schlaf: War hier ein Feuerteufel am Werk?

Bernburg - Am frühen Mittwochmorgen sind Anwohner in Bernburg ( Salzlandkreis ) aufgrund eines Autobrandes aus dem Schlaf gerissen worden. Die Polizei ermittelt derzeit wegen Brandstiftung.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen die beiden Autos bereits in Vollbrand. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Bernburg

Eine Zeugin wurde nach Angaben des Polizeireviers Salzlandkreis gegen 1.25 Uhr von einem lauten Knall geweckt. Als sie aus dem Fenster sah, bemerkte sie im Bereich des Klosterwinkels zwei brennende Autos.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen die beiden Wagen bereits in Vollbrand. Durch die Kameraden der Feuerwehr konnten die Flammen wenig später gelöscht werden, erklärte ein Polizeisprecher.

Die Fahrzeuge wurden durch das Feuer vollständig zerstört. Ein nebenstehendes Auto wurde durch die starke Hitze ebenfalls beschädigt.

Nach den Löscharbeiten wurden die Fahrzeuge für weitere Untersuchungen beschlagnahmt. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge muss derzeit von einer Brandstiftung als Ursache ausgegangen werden. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.