Bei Arbeitsunfall schwer verletzt: Mann stürzt in drei Meter tiefen Schacht

Zinnowitz (Vorpommern-Greifswald) - Ein Arbeiter kommt am Dienstagnachmittag in Zinnowitz ins Straucheln. Er fällt unglücklich in einen Schacht. Ein Rettungshubschrauber muss angefordert werden.

Der 50-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. (Symbolfoto) © Bernd Wüstneck/dpa

Der 50-Jährige verletzte sich bei dem Sturz schwer, aber nicht lebensbedrohlich, wie die Polizei mitteilte. Dennoch musste er mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Nach ersten Erkenntnissen war der Mann mit Elektroinstallationsarbeiten in einer Kläranlage beschäftigt. Er sei bei einer Fremdfirma beschäftigt gewesen, die den Austausch eines Pumpwerks vornehmen sollte.

Gegen 15.23 Uhr soll er dann im Bereich einer Hauswand gestolpert und dadurch in einen etwa drei Meter tiefen Schacht gefallen sein, der sich hinter ihm befand.

Wie es genau zu dem Sturz kommen konnte, war zunächst unklar.