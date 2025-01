Wohnhaus brennt lichterloh: Ein Toter

Koblenz/Bad Ems - Ein frei stehendes Einfamilienhaus stand in Flammen, die Feuerwehr stieß in der Brand-Ruine auf eine Leiche.

Ein Einfamilienhaus in Bad Ems wurde ein Raub der Flammen: Bei den Löscharbeiten wurde ein Leichnam entdeckt. © 5VISION.NEWS

Das Feuer brach am gestrigen Sonntagnachmittag in der Stadt Bad Ems östlich von Koblenz aus, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz mitteilte.

Demnach wurde der Alarm gegen 14.47 Uhr ausgelöst. Zahlreiche Feuerwehrkräfte rückten umgehend zu dem brennenden Wohnhaus aus.

Das Feuer war verheerend: Fotos vom Unglücksort zeigen, dass die Flammen meterhoch aus dem Dach des Gebäudes schlugen.

In dem Haus stieß die Feuerwehr auf eine Leiche. Dabei handele es sich "mit hoher Wahrscheinlichkeit um den einzigen Bewohner des Anwesens", wie ein Polizeisprecher erklärte.

Eine "abschließende Identifizierung" stehe jedoch noch aus - offenbar ist der Leichnam stark verbrannt.